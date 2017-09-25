ارتفاع معدل البطالة في كوريا الجنوبية

سيجونج (د ب أ)

ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه عدد العاطلين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات الإحصائية لكوريا الجنوبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهرت أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا دخل مرحلة التعافي، رغم أنه تعافٍ ضعيف، لكن النمو لم يؤدِ لتوفير المزيد من الوظائف، وذلك على النقيض من دول منظمة التعاون الاقتصادي الأخرى التي سجلت تحسناً في سوق العمل منذ عام 2013 حتى 2015.

وكان معدل البطالة قد بلغ 3.1 % في كوريا الجنوبية خلال عام 2013، وارتفعت النسبة إلى 3.5% عام 2014، ثم 3.6% عام 2015، و3.7% عام 2016. وبجانب كوريا الجنوبية، سجلت تركيا والنمسا فقط ارتفاعاً في معدل البطالة السنوية، حيث بلغ معدل البطالة 6% العام الماضي مقارنة بـ 5.4% عام 2013.

وخلال الفترة نفسها، تراجع معدل البطالة في دول منطقة التعاون الاقتصادي من 7.9% عام 2013 إلى 7.4% عام 2014، ثم 6.8% عام 2015 و6.3% العام الماضي.