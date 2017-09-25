سنغافورة أكبر مصدر لقرصنة المعلومات في العالم

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

أظهر تقرير لإحدى شركات حماية البيانات الرقمية أن سنغافورة هي أكبر مصدر لهجمات القرصنة المعلوماتية في العالم متفوقة على دول كبيرة في المساحة، وفي عدد السكان مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وبحسب التقرير السنوي الذي تصدره شركة «تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز» المتخصصة في حماية البيانات سنويا باسم «خريطة التهديدات»، فإن سنغافورة احتلت المركز الأول من حيث هجمات القرصنة منذ منتصف الأسبوع الماضي بعد أن كانت في المركز الخامس منذ أسبوعين على الأقل.

بدأت الشركة إصدار «خريطة التهديدات» عام 2015، وهي تستخدم لمراقبة الهجمات الإلكترونية، ثم تقوم الشركة بتمرير معلوماتها إلى عملائها بهدف ضمان حماية شبكاتهم من القرصنة بشكل مستمر. وترصد الخريطة أكثر من 10 ملايين هجوم إلكتروني يومياً.

وقالت إيينج ويي، المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الخريطة الحية التي يتم تحديثها على مدار الساعة تعتمد على البيانات التي يتم تجميعها من خلال وحدات استشعار عالمية مثل «فيروس توتال»، وهو محرك بحث عن فيروسات الكمبيوتر على الإنترنت.

وأضافت أن سنغافورة تظهر غالبا بين الدول الأكثر تصديراً للهجمات الإلكترونية لكنها رفضت تقديم أرقام دقيقة، مشيرة إلى أنه في حين تنطلق الهجمات من أجهزة كمبيوتر في سنغافورة، فإنه من غير المحتمل أن يكون العقل المدبر لها من سنغافورة. وباعتبارها «مركز اقتصادي رئيس في آسيا، فإن الكثير من حركة الاتصال بالإنترنت تتم عبر سنغافورة».

وأضافت أنه «في ضوء حجم الدخول إلى الإنترنت، فإنه من الطبيعي أن تحتل سنغافورة مركزاً متقدماً على مؤشرات التهديدات لأن هذه الهجمات تظهر وكأنها تمت من خلال سنغافورة حتى لو لم يكن منفذها موجود بالفعل فيها».