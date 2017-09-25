«دبي الرياضي» يعتمد تطوير ملاعب «آسيوية 2019»

دبي (الاتحاد)







اطلع مجلس دبي الرياضي على ما تم إنجازه من خطة العمل، لتطوير وتوسعة الملاعب التي تستضيف مباريات نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» ويتم تنفيذها بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وباعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهما استاد آل مكتوم بنادي النصر، وستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، حيث تتضمن خطة التطوير زيادة استيعاب المدرجات، وإعادة تطوير مناطق جلوس المتفرجين، والخدمات ومنصات كبار الضيوف والمباني الإدارية في الاستادين، وفق أحدث المواصفات المعتمدة في ملاعب كرة القدم، وبما يتناسب مع مكانة البطولة الأكبر في قارة آسيا، ومكانة الدولة منظماً مرموقاً لأكبر البطولات الرياضية القارية والدولية.



ووجه المجلس بمواصلة تطبيق أعلى معايير الجودة في تنظيم الفعاليات خلال الفترة المقبلة، وتسجيلها في نظام تصنيف الفعاليات، كما اعتمد قائمة الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الشهور الثلاثة المتبقية من العام الجاري، ويبلغ عددها 117 فعالية موزعة على 36 فعالية في أكتوبر، و44 في نوفمبر، و38 في ديسمبر، ومن بينها 4 فعاليات للتحدي في الثلج والرمال والجبال والوحل، كما اطلع المجلس على سير الاستعدادات في توسعة وتطوير الملاعب التي تستضيف كأس آسيا 2019.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع والعشرين للمجلس أمس برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، والأعضاء اللواء عبد الله خليفة المري، علي بوجسيم، محمد الكمالي، أحمد الشعفار، يوسف أحمد آل رضا، صلاح أمين، مريم الحمادي، موزة المري، ليلى سهيل، أنس بوخش، كما حضر الاجتماع ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.



وقال مطر الطاير: يمتد النشاط الرياضي في دبي على مدار العام، ونفخر في «دبي الرياضي» بأننا نعمل لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل الرياضة أسلوب حياة لما لها من أثر كبير على صحة وسعادة أفراد المجتمع وتزودهم بالطاقة الإيجابية، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنويع قائمة الفعاليات التي ننظمها وتوفير الفرصة لجميع عشاق الرياضة لممارسة هواياتهم، وكذلك استضافة وتنظيم بطولات رياضية عالمية، ولذلك فإن دبي لا تمتاز فقط بزيادة عدد الفعاليات الرياضية المختلفة التي يتم تنظيمها سنوياً حتى زاد العدد عن 400 فعالية في العام الواحد، بل تمتاز أيضاً بالتنوع الكبير في الفعاليات المختلفة، وبالحرص على برمجة هذه الفعاليات في دليل لخمس سنوات مقبلة.