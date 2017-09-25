مطاعم بريطانيا تواجه نقصاً في الموظفين

لندن (أ ف ب)
تواجه المطاعم في لندن، من الحانات التقليدية إلى مطاعم البيتزا، نقصاً في الموظفين يتفاقم مع رحيل الأوروبيين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق هذا القطاع الذي يعتمد على العمالة الأجنبية.
واعتبرت فولهام شور، الشركة الأم لسلسلة مطاعم البيتزا «فرانكو مانكا»، أن احتمال فرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة بعد بريكست «بدأ يؤثر منذ الآن على توافر موظفين أوروبيين مؤهلين». وعمدت هذه المؤسسة إلى وضع تدابير لإقناع الأوروبيين بالبقاء لأن البريطانيين يمثلون 20% فقط من موظفيها.
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وقال اليكس ريثمان، رئيس سلسلة «شارلوت» من الحانات في غرب لندن، أن الأوروبيين يواجهون مشكلة تراجع الجنيه مقابل اليورو منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يضعف قوتهم الشرائية بالعملة الأوروبية.
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وتحذر الجمعية البريطانية لقطاع المطاعم والفنادق من اتجاه الحكومة إلى تحديد إقامة العمال الأوروبيين ذوي المهارات المتدنية بفترة عامين وفق ما جاء في وثائق تم تسريبها للصحافة، معتبرة أن ذلك سيكون «كارثياً». وأكد رئيس الجمعية اوفي إبراهيم، «تزايد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع التي تواجه صعوبات في التوظيف».
وتظهر دراسة أجرتها شركة «كي بي إم جي» لحساب هذه الجمعية أنه إذا توقفت الهجرة من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، فإن القطاع سيواجه «أزمة توظيف»، مع نقص بحدود 60 ألف عامل في السنة.