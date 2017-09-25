«أبيض الشباب» يواجه «أبطال أفريقيا للناشئين»

معتصم عبد الله (دبي)
يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 1999، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، مع ضيفه مالي للناشئين «بطل أفريقيا 2017»، على ملعب ذياب عوانه، بمقر اتحاد الكرة في دبي، وفي التجربة الودية الثانية لـ«الأبيض» خلال تجمعه، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي، ضمن التحضيرات خوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين.
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وتوفر مباراة «نسور مالي» الفوائد الفنية المطلوبة للجهاز الفني لمنتخبنا، في إطار جاهزية المنافس والذي نجح مؤخراً في الاحتفاظ باللقب للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وبعد التتويج عام 2015، عاد منتخب مالي لاعتلاء منصة التتويج عام 2017 في الجابون، وسيكون منتخب مالي أحد أربعة منتخبات تمثل «القارة السمراء» في مونديال الناشئين تحت 17 عاماً بالهند، والمقرر خلال الفترة خلال الفترة من 6 إلى 28 أكتوبر المقبل.
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في المقابل، يبحث «أبيض الشباب» عن فوزه المعنوي الأول بعد النتائج السلبية للمنتخب في معسكر كرواتيا وسلوفينيا على التوالي، قبل الخسارة أمام رديف النصر وشباب الأهلي دبي على التوالي، ويتأهب منتخبنا لخوض التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى، حيث يستهل مشواره بلقاء عُمان في الجولة الأولى يوم 31 أكتوبر المقبل، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال في 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان «المستضيف» 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين 8 نوفمبر. ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، جرى تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا «الغرب والوسط والجنوب»، وتضم 22 منتخباً، وشرق آسيا «الشرق وآسيان»، وتضم 21 منتخباً، بحيث تم تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات، وجرى من خلال القرعة توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات ضمت خمسة منتخبات في كل منها، وسبع مجموعات ضمت أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، وتقام منافسات التصفيات من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.