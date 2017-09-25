«أبيض الشباب» يواجه «أبطال أفريقيا للناشئين»

معتصم عبد الله (دبي)







يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 1999، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، مع ضيفه مالي للناشئين «بطل أفريقيا 2017»، على ملعب ذياب عوانه، بمقر اتحاد الكرة في دبي، وفي التجربة الودية الثانية لـ«الأبيض» خلال تجمعه، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي، ضمن التحضيرات خوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين.



ويدخل «أبيض الشباب» مواجهة اليوم بهدف تقديم مستوى أفضل، والبحث عن نتيجة إيجابية، بعد الخسارة الكبيرة أمام ضيفه منتخب غانا «وصيف أفريقيا» برباعية نظيفة أمس الأول، على ذات الملعب، حيث تمثل مباراة الليلة التجربة الدولية الرابعة، في سجل منتخبنا، تحت قيادة مدربه الحالي الصربي درولفيتش، بعد الخسارة بعد مباراتي سلوفينيا 1-1 والخسارة في الثانية بنتيجة 1-5، والخسارة أمام منتخب غانا للناشئين 0- 4.

وتوفر مباراة «نسور مالي» الفوائد الفنية المطلوبة للجهاز الفني لمنتخبنا، في إطار جاهزية المنافس والذي نجح مؤخراً في الاحتفاظ باللقب للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وبعد التتويج عام 2015، عاد منتخب مالي لاعتلاء منصة التتويج عام 2017 في الجابون، وسيكون منتخب مالي أحد أربعة منتخبات تمثل «القارة السمراء» في مونديال الناشئين تحت 17 عاماً بالهند، والمقرر خلال الفترة خلال الفترة من 6 إلى 28 أكتوبر المقبل.



ويخوض منتخب مالي، الذي يقوده المدرب التوجولي جوناس كوملا المدرب السابق لنادي دجولييا ومدرب المراحل السنية بنادي بني ياس، نهائيات مونديال 2017 في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات الباراغواي، نيوزيلندا، وتركيا، ويعد أحد المرشحين بقوة للمضي بعيداً في مشوار النهائيات، عطفاً على نتائجه الإيجابية في أمم أفريقيا، بعدما تجاوز دور المجموعات دون عناء، بالتعادل 0-0 مع تنزانيا، قبل الفوز على النيجر 2-1 وأنجولا 6-1، ليتخطى غينيا في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي، في الطريق حول اللقب على حساب غانا بالفوز بهدف مامادو ساماك.

في المقابل، يبحث «أبيض الشباب» عن فوزه المعنوي الأول بعد النتائج السلبية للمنتخب في معسكر كرواتيا وسلوفينيا على التوالي، قبل الخسارة أمام رديف النصر وشباب الأهلي دبي على التوالي، ويتأهب منتخبنا لخوض التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الأولى، حيث يستهل مشواره بلقاء عُمان في الجولة الأولى يوم 31 أكتوبر المقبل، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال في 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان «المستضيف» 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين 8 نوفمبر. ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، جرى تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا «الغرب والوسط والجنوب»، وتضم 22 منتخباً، وشرق آسيا «الشرق وآسيان»، وتضم 21 منتخباً، بحيث تم تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات، وجرى من خلال القرعة توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات ضمت خمسة منتخبات في كل منها، وسبع مجموعات ضمت أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، وتقام منافسات التصفيات من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.