العراق يؤكد احترام حصته من إنتاج «أوبك»

عواصم (رويترز، د ب أ)

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في مؤتمر صحفي في بغداد أمس، إن العراق ملتزم باحترام حصته المخفضة من إنتاج النفط كما هو متفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين.

وكان وزراء دول أوبك الذين اجتمعوا في فيينا يوم الجمعة قالوا إنهم قد ينتظرون حتى يناير المقبل قبل البت في تمديد قيود الإنتاج الهادفة إلى دعم الأسعار لما بعد الربع الأول من 2018. وتدرس أوبك وحلفاؤها تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الحالي في نهاية مارس 2018. وقال اللعيبي عندما سئل إنْ كان العراق سيدعم تمديد تخفيضات الإنتاج «نحن مع وحدة أوبك وإجماعها».

وقال إن المحادثات مستمرة مع رويال داتش شل بخصوص حقل مجنون النفطي الذي يتردد أن الشركة ترغب في الانسحاب منه. وأضاف «شل أعلنت الانسحاب من حقل مجنون، إلا أنه لحد الآن هناك مفاوضات، والأمور غير واضحة، ولم نجر أي مفاوضات مع شركات أخرى».

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بأن روسيا والسعودية ملتزمتان بتعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين على جميع الصعد، بما فيها سوق النفط. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، عن الجبير القول إن «الدولتين منتجتان للنفط، ونحن مهتمون بسوق بترول مستقرة». مشيراً إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تعهد زعماء البلدين بتعزيز وتعميق العلاقات في المجالات كافة.

وأضاف الوزير: «لقد زدنا استثماراتنا في روسيا، والاستثمارات الروسية في السعودية ازدادت أيضاً، نحن نعمل على تطوير العلاقات في مجال الثقافة والعلوم والتعليم، وكذلك في مجال الصناعة». يأتي هذا وسط تقارير تفيد بأن الجانبين يتعاونان من أجل تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد مارس من العام القادم.