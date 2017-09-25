الاقتصاد اليوناني يتحسن والأولوية للإصلاحات

أثينا (أ ف ب)

اعتبر رئيس مجموعة يوروغروب يروين ديسلبلوم، في مقابلة نشرتها صحيفة «تا نيا» اليونانية أن الاقتصاد اليوناني «يتحسن» لكن الأولوية تبقى «للاستقرار الاقتصادي والسياسي» و«للمضي في الإصلاحات».

وشدد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو في المقابلة التي تسبق زيارة لأثينا يقوم بها اليوم على وجوب أن «تحقق اليونان بحلول نهاية برنامج الإنقاذ في أغسطس 2018 الإصلاحات» التي يطالبها بها دائنوها. وأكد أن قضية «مدى استمرار الدين العام اليوناني (الذي يشكل 197 % من إجمالي الناتج المحلي) سيتم درسها في نهاية البرنامج إذا وفت اليونان بالتزاماتها» الإصلاحية. ولم يستبعد استمرار رعاية منطقة اليورو لليونان رغم انتهاء البرنامج.

وقال «في كل الحالات التي طبقنا فيها برامج دعم، خضعت البلدان لبرنامج رعاية حتى بعد انتهاء هذه البرامج، وهذا ما حصل في أيرلندا وإسبانيا وقبرص. في اليونان، سيكون لنا أيضا برنامج رعاية وخصوصا أن فترة تسديد القروض التي منحت لها البلد طويلة».

ويتوجه ديسلبلوم اليوم إلى أثينا للمشاركة في مؤتمر تنظمه مجلة «ذي ايكونومست». وسيلتقي الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ووزير المالية اقليدس تساكالوتوس ومساعده جورج شولياراكيس الذي يشارك أيضا في المؤتمر المذكور إلى جانب جاك لو وزير الخزانة الأميركي السابق.

وأورد موقع مجلس الاتحاد الأوروبي أن «الهدف من زيارة (رئيس يوروغروب) هو عرض برنامج التصحيح الاقتصادي لليونان والإمكانات المتاحة للبلاد بهدف ضمان نجاح انتهاء البرنامج».