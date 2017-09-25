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بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

مصير مجهول ينتظر قطاع السياحة في جبل طارق
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تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017

جبل طارق (د ب أ)

في الوقت الذي كانت تنتظر فيه المملكة المتحدة بعصبية نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو العام الماضي، كان مصدر أول نتيجة للاستفتاء تصل، هو منطقة تقع في الحقيقة بعيداً عن الشواطئ البريطانية وهي جبل طارق.

ومثل ما هو متوقع، صوتت الجزيرة بأغلبية لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن الآن، مثل بقية أوروبا، عليها أن تعد نفسها للتغيرات المقبلة في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتبلغ مساحة جبل طارق ستة كيلومترات ونصف كيلومتر مربع، وتقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا. وسيطرت بريطانيا على الجزيرة الصخرية ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة بين أوروبا وأفريقيا عام 1704، وتطالب إسبانيا بعودتها منذ ذلك الحين.

ووفرت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد زخما جديدا للخلاف، وبوجه خاص يشعر قطاع السياحة بجبل طارق بالقلق من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إن الجزيرة الملقبة بـ «الصخرة» وسكانها البالغ عددهم 32 ألف نسمة يعتمدون بصورة كبيرة على السياحة والحركة الحرة للبضائع والمواطنين من وإلى إسبانيا.

ويتعين على المطاعم والفنادق والمحال التجارية في الإقليم البريطاني الواقع خارج أراضي بريطانيا استيراد كل شيء من إسبانيا، كما أن معظم العاملين أسبان.

ويقول جوليان بيرني، رئيس اتحاد الأعمال الصغيرة في جبل طارق «نحو 7000 شخص يعبرون الحدود يومياً»، مضيفاً «هل سوف يستمر السماح لهم بالعمل في جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد؟». ويقول نيكي جوريرو، مدير قطاع السياحة في جبل طارق، إن ارتفاع معدل البطالة الإقليمي يعني أنه ليس من مصلحة مدريد فرض قيود على الحدود وزيادة سوء أحوال العمل للإسبان في جبل طارق. ... المزيد
     
 

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