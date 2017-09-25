«حزام الصدأ» الصيني يفتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب

شنيانغ (أ ف ب)

تدخل شاحنات تحمل قطع سيارات عالية التقنية وتخرج من بوابات منطقة صناعية أميركية عبر طرقات أعيد تجديدها خصيصاً من أجل المجمع الواقع في قلب ما يعرف بـ «حزام الصدأ» الصيني الذي تحاول السلطات إعادة إحيائه.

وفيما تشتكي الشركات الأجنبية جراء استبعادها من معظم السوق الصيني الواسع، تم فتح الباب قليلاً في مقاطعة لياونينغ في شمال شرق البلاد؛ بهدف ضخ الحياة في المنطقة الصناعية التي أصابها الركود. ويشكل مجمع شنيانغ الصناعي الأميركي الذي يعج بالنشاط ويستضيف موردين دوليين لعلامات تجارية في مجال السيارات، مشهداً مغايراً عن النوافذ المعتمة ومواقف السيارات الفارغة في المعامل الصينية المحيطة.

وتلقى الشركات الأجنبية في عاصمة المقاطعة، شنيانغ، وفي مناطق أخرى في الجنوب الغربي، ترحيباً أكثر من أي مكان آخر في البلاد، بحسب إحصائية صادرة عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.

وأكد هارالد كامبفرت، رئيس القسم المسؤول عن شنيانغ في غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي، أن «الحكومة المحلية توفر الكثير من الامتيازات، كتسهيل تسجيل الشركة وتقديم حسومات للمساحات المخصصة للمصانع والمكاتب، إضافة إلى منح عائلات العاملين فيها تأشيرات مدتها ثلاث سنوات». أما في مناطق أخرى، فتزداد شكاوى الشركات من الحواجز الاستثمارية في قطاعات عدة تبدأ من تصنيع السيارات ولا تنتهي عند القطاع المالي، في وقت تدعم الصين شركاتها التجارية المحلية.