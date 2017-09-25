فيصل بن حميد: أنقذوا كرة الإمارات

أسامة أحمد (دبي)

«أنقذوا كرة الإمارات» بهذه الكلمات بدأ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، حديثه لـ «الاتحاد»، تعليقاً على الإخفاقات المتكررة لكرتنا، وضياع الحلم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018».

وطالب الشيخ فيصل الجهات المسؤولة بالتدخل، لإنقاذ الكرة الإماراتية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، حتى لا يتكرر «السيناريو»، مشيراً إلى أن الوضع يُرثى له للأسف، وقال: خروج منتخبنا من تصفيات كأس العالم أصاب الوسط الرياضي بالإحباط، وأن هذا الإخفاق يعد تقصيراً بكل المقاييس، خصوصاً أن الدولة وفرت لاتحاد الكرة من الإمكانات التي تؤهل «الأبيض» لتحقيق نتائج إيجابية على الصعد كافة.

وأضاف: يجب أن لا يمر إخفاق المنتخب مرور الكرام، حيث تتطلب هذه المرحلة التحقيق، من أجل الوصول إلى المقصرين، خصوصاً أن كرتنا تحتاج إلى جراحة كاملة لعودة بريقها المفقود.

وأشار الشيخ فيصل بن حميد القاسمي إلى أنه يجب على اتحاد الكرة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ، يكون بمثابة جلسة مصارحة لمعرفة المقصرين؛ لأن الوضع الحالي لا يسر.