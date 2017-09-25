«لجنة الترشيحات» تحدد 6 شروط لاختيار مدرب «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

تترقب اللجنة المكلفة بترشيح اسم مدرب للمنتخب الوطني، انتهاء تصفيات المونديال في باقي قارات العالم، خاصة أميركا اللاتينية وأوروبا لاتضاح الصورة، بين مدربي الصف الأول، ومن أثبتت التجربة أنه ترك بصمه مع المنتخب الذي يتولى قيادته، بما يزيد من الخيارات المتاحة أمام اللجنة، ويسهم في الوقت ذاته في زيادة المعروض من المدربين، أصحاب السير الذاتية المتميزة، كما يتيح ذلك إمكانية المفاضلة بين أسماء عدة، قبل الاستقرار على الاسم الأنسب لتولي ملف قيادة المنتخب وتجهيزه للمنافسة على لقب آسيا 2019.

وكان اتحاد الكرة شكل لجنة برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة دوري المحترفين، وعضوية هشام الزرعوني ومحمد الهاجري، لترشيح اسم مدرب المنتخب، وتعمل اللجنة بشكل متواصل وشبه يومي عبر مناقشات واتصالات، حيث يتم التواصل يومياً مع الوكلاء والمختصين بتسويق المدربين من أوروبا وأميركا اللاتينية، كما تلقت اللجنة عشرات السير الذاتية لمدربين أصحاب خبرات وإنجازات، بالإضافة لأسماء عدة جديدة على المنطقة والقارة الآسيوية.

فيما لم تغلق اللجنة الباب أمام جنسيات بعينها من بين المرشحين لتولي المسؤولية، حيث تنظر اللجنة في السير الذاتية لمدربين أوروبيين أصحاب إنجازات ومسيرة إيجابية، جنباً إلى جنب مع سير بعض المدربين من أميركا اللاتينية، وتفيد المتابعات أن أسماءً عدة تم طرحها مؤخراً على اللجنة، من بينها البرازيلي أتوري، بالإضافة إلى البلجيكي فيلموتس مدرب منتخب كوت ديفوار، والذي يحقق نتائج إيجابية مع «الأفيال»، بينما يكون التعاقد معه صعباً حال نجح في قيادته إلى التأهل لـ «مونديال موسكو 2018».

ويعد فيلموتس من الأسماء المتميزة في عالم التدريب، وسبق له تحقيق إنجازات مع منتخب بلاده، ومن بين الأسماء المطروحة أسماء مدربين يقودون حالياً منتخبات أوروبية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وتتضح معالم مستقبلهم خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين بعد ختام التصفيات.