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«دبي الخام الهندي الآجل» أفضل عقد مشتقات جديد
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تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017

دبي(الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن فوز عقد دبي الخام الهندي الآجل بجائزة «أفضل عقد مشتقات جديد»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز اف او دبليو جلوبال انفستور للأسواق المالية الآسيوية 2017.

وأقيمت فعاليات حفل توزيع الجوائز خلال الأسبوع الماضي في فندق مارينا ماندارين في سنغافورة، بحضور أبرز الخبراء في قطاع التداول والمشتقات، لتسلم جوائز تكرّم الابتكار والتميز والأداء الاستثنائي خلال العام الماضي. ويذكر أن المشاركة في جائزة «أفضل عقد مشتقات جديد» مفتوحة لجميع العقود التي تم إطلاقها بين شهري مايو 2016 ومايو 2017.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أفضل عقد آجل أو عقد خيارات ساهم في سدّ حاجة السوق بطريقة جديدة ومبتكرة.

وتأخذ لجنة التحكيم أداء العقد في الاعتبار أيضاً. وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يسرّني أن أتسلم هذه الجائزة للسنة الثانية على التوالي من «اف او دبليو جلوبال انفستور» بالنيابة عن بورصة دبي للذهب والسلع. ويأتي هذا الإنجاز بفضل جهود جميع الأعضاء والمتداولين والزملاء في بورصة دبي للذهب والسلع.

ويسمح عقد دبي الخام الهندي الآجل للمشاركين بتداول عقود نفط خام آجلة قياسية مقوّمة بالروبية الهندية، بينما يتداولون بالدولار الأميركي، مما يرتقي بمزايا هذا العقد إلى خارج الأسواق المحلية مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الهندية الرئيسية». وإلى جانب الباقة الشاملة من عقود الروبية الهندية الآجلة وعقود خام غرب تكساس الوسيط في بورصة دبي للذهب والسلع، يحظى عقد دبي الخام الهندي الآجل بجاذبية أكبر من العقود المتوافرة في البورصات الأخرى والمختلفة من حيث الحجم. ... المزيد
     
 

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