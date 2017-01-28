«تسهيل التجارة العالمية» تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين

عواصم (رويترز)

قال روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أمس الأول، إن اتفاقاً تجارياً، سيعزز الصادرات الدولية بقيمة تريليون دولار، سيدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

وسيكون لاتفاقية تسهيل التجارة أثر كبير على الدول الأفقر، لأنها تبسط الإجراءات الجمركية، وتضع معايير موحدة لها، وهو ما يوفر الوقت، ويقلل تكلفة وتعقيدات التبادل التجاري عبر الحدود.

وقال أزيفيدو: «إن الأردن وتشاد والكويت مستعدة جميعها لإقرار الاتفاقية، وهو ما يؤمن عدداً أكبر من اللازم لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، والبالغ 110 أعضاء».

يذكر أن اتفاقية تيسير التجارة، هي الاتفاقية الأحدث من بين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهي أولى النتائج المتحققة عن جولة الدوحة للمفاوضات التجارية.