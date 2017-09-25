عمليات بيع محدودة تضغط على الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، في ظل عمليات بيع محدودة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما سجلت السيولة أدنى مستوياتها نتيجة عزوف المستثمرين والمؤسسات على الدخول للشراء مع افتقاد الأسواق للمحفزات والأخبار الإيجابية للشركات المدرجة.

وسجلت القيمة الإجمالية لتداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية الجلسة نحو 191 مليون درهم، بعدما تم التعامل على نحو 112 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2375 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة على تراجع بلغت نسبته 0.33% ليغلق عند مستوى 4440 نقطة، خاسراً 14 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على نحو 53.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 75.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 788 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 19 سهم، وظلت أسعار 6 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي، في التماسك أمام عمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية ليغلق عند مستوى 3600 نقطة، خاسراً 32 نقطة عن الإغلاق السابق، لينهي الجلسة متراجعاً بنسبة 0.89%، بعدما تم التعامل على 59.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 116.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1587 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 7 ، فيما تراجعت أسعار 27 سهم، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.