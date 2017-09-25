40% حصة الإمارات من مبيعات «فيراري» في الشرق الأوسط

حسام عبدالنبي (دبي)

تستحوذ دولة الإمارات على 40% من مبيعات شركة فيراري العالمية في منطقة الشرق الأوسط لتعد الإمارات أكبر أسواق فيراري في منطقة الشرق الأوسط تليها السعودية، حسب ديتر كنيكتل، الرئيس التنفيذي لـ «فيراري» الشرق الأوسط والشرق الأقصى، مؤكداً أنه رغم تراجع مبيعات فئة السيارات الفاخرة في المنطقة بحدود 41 % خلال 2016، إلا أن «فيراري» زادت مبيعاتها بحدود 1 % لتراوح حصتها السوقية بين 35 إلى40 %. وخلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أعلنت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات «فيراري» في دولة الإمارات، عزمها الاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 70 لتأسيس «فيراري» العلامة الأسطورية الإيطالية الراقية حيث تقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر، بانطلاق ملاك سيارات «فيراري» في موكب من مركز خدمة «فيراري» الذي تم افتتاحه مؤخراً ضمن أضخم مجمع متعدد الخدمات لشركة «الطاير للسيارات» والواقع في منطقة البرشاء، بدبي، باتجاه منطقة «مساكن شاطئ جميرا -JBR»، وسوف يتجه الموكب إلى فندق ياس فيسيروي في العاصمة أبوظبي وذلك لقضاء يوم حافل بالأنشطة الترفيهية المميزة للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين.

وفي اليوم التالي، سوف يتم تشكيل لوحة ضخمة للرقم 70، بسيارات «فيراري» وذلك إشارة إلى سبعين عاماً لتأسيس الشركة وذلك في «ميدان دو» بمدينة «عالم فيراري أبوظبي».

وسيتمكن ملاك سيارات فيراري المشاركين في الفعالية من التمتع بتلك اللوحة الضخمة التي يبلغ ارتفاعها 26 متراً وبعرض إجمالي 96 متراً، من خلال التقاط صورة تذكارية احتفاءً بذلك الحدث الضخم.

وسوف يعقب ذلك قيادة هؤلاء المشاركون على حلبة مرسى ياس لإضافة مزيد من الإثارة والمتعة على تلك الاحتفالية.

واحتفاءً بهذه المناسبة، كشفت «الطاير للسيارات» النقاب عن سيارة «لافيراري أبيرتا» التي تم تصميمها خصيصاً للعملاء الأكثر شغفاً بعلامة «فيراري»، حيث تأتي ضمن سلسلة محدودة الإصدار لتمثل النسخة المكشوفة من سيارة «لافيراري» الشهيرة.

كما تم الكشف عن سيارتين من طراز «سبايدر 488»، و»إف 12 بيرلينيتا» بإصدار خاص من تطوير العلامة في إطار برنامج «Tailor Made « للسيارات المصممة خصيصاً.

وتعتبر كلتا السيارتين جزءاً من مجموعة مكوّنة من 350 سيارة حول العالم تشكل إصداراً محدوداً من سيارات «فيراري» بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيسها.

وكل سيارة من هذه المجموعة تعتبر نسخة وحيدة من نوعها، ما يجعلها ضمن قائمة الممتلكات الثمينة لأصحابها.