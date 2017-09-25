لجنة بـ «الوطني الاتحادي» تعتمد خطة عملها لمناقشة سياسة «الاتحادية للكهرباء»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن ثلاثة محاور، وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الكمالي إلى أن اللجنة اطلعت قبل اعتماد خطة عملها لمناقشة الموضوع، على عدة دراسات فنية وتحليلية، حيث إن اللجنة ارتأت مناقشة الموضوع خلال الأسابيع القادمة لأهميته لشريحة واسعة من المجتمع ولأهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث أنشئت «الهيئة» لتحقيق عدة أهداف أهمها تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والمياه عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الهيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية في تعزيز جودة توفير الكهرباء لتصبح دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تقدم الخدمات الذكية. ونوه بأن أعضاء اللجنة ستقوم بالاطلاع على مزيد من الأوراق الفنية والدراسات والأرقام الإحصائية حول الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لدراستها بشكل دقيق وتفصيلي خلال مناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة القادمة.

وأكد الكمالي أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الوطني الاتحادي ودوره المكمل للحكومة الرشيدة في تلمس احتياجات المواطنين والمعوقات التي تواجههم لتصب تلك الجهود في دفع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات ولترسيخ تلك الإنجازات.