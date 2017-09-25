«الأعلى للطاقــة» يوفـر ‬محفزات ‬لتشجيع استخدام ‬السيارات ‬الكهربائية في دبي

فهد الأميري (دبي)

قال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن «المجلس أطلق مبادرة لتوفير محفزات تشجع الأفراد على استخدام السيارات الكهربائية ‬والهجينة، ‬واستخدام ‬وسائل ‬النقل ‬المستدامة التي تستهلك طاقة ‬أقل ‬سنوياً»، ‬خلال ‬مؤتمر ‬صحفي في ‬فندق ‬أرماني - دبي أمس. وأضاف الطاير أنه «من بين أبرز هذه المحفزات هي الشحن المجاني لكل السيارات الكهربائية بمحطات الشاحن الأخضر في الأماكن العامة، حتى نهاية عام 2019».

وأشار إلى أن «مبادرة التحفيز على التوسع في استخدام السيارات الكهربائية تشمل التعاون مع هيئة الطرق والموصلات بدبي لتخصيص مواقف مجانية لتلك السيارات بمواقع مختلفة في دبي، والإعفاء من رسوم (الهيئة) عند تسجيل أو تجديد المركبات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق سالك، ووضع ملصق على لوحات المركبات الكهربائية لتمييزها، حسب الخطط والبرامج التي اعتمدناها»، مشيراً إلى أن «المجلس يتطلع إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية بدبي ليصل إلى نحو 42 ألف سيارة بحلول عام 2030».

وقال إن «هناك حالياً 100 محطة للشاحن الأخضر المخصص لشحن السيارات الكهربائية بمواقع مختلفة في دبي، فيما تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً على إنشاء 100 محطة جديدة لشحن للسيارات الكهربائية ليصل إجمالي عدد محطات الشحن إلى 200 محطة عام 2018، مؤكداً أن مبادرة الشحن الأخضر مبادرة رائدة تحافظ على البيئة وتخفض البصمة الكربونية، وتتماشى مع رؤية القيادة واستراتيجية الدولة وحكومة دبي واستراتيجية المجلس الأعلى للطاقة واستراتيجية الحد من الانبعاث الكربونية بنسبة 16% تقريباً.

وأشار الطاير إلى أنه رغم أن حكومة دبي «حددت تعرفة شحن السيارات الكهربائية في محطات الشاحن الأخضر بسعر التكلفة والتي تبلغ 29 فلساً لكل كيلووات من الكهرباء، ما يعد توفيراً كبيراً مقارنة مع السيارات التي تستخدم الوقود»، إلا أنها «غير راضية عن العدد الحالي للسيارات الكهربائية ونطمح لزيادة الأعداد ونسبة النمو تزداد مستقبلاً، ورغم أن قطاع السيارات الكهربائية شهد نمواً بنحو 30% خلال الفترة منذ عام 2014 إلى 2016 إلا أن العدد محدود ويتراوح بين 600 و800 سيارة، ونحن نطمح لنصل لعدد 30 ألف و42 ألف سيارة كهربائية».

وأضاف أن «الهيئة» ستحرض على توزيع محطات شحن السيارات الكهربائية الجديدة في مواقع مختلفة تشمل الطرق الخارجية لدبي ومنها الطرق التي تربط دبي بالإمارات الأخرى، مؤكداً «نحن نطمح لتحقيق زيادة في أعداد السيارات الكهربائية، وقد أصدر المجلس الأعلى للطاقة تعميماً للدوائر الحكومية بأن تكون 10% من إجمالي مشترياتها من السيارات كهربائية، ما سيساعد على زيادة عدد السيارات الشحن، إضافة إلى أن المواقف تكون مجانية للسيارات لمدة ثلاثة أعوام، ونحن مستمرون في التحسين المستمر، وندرس كل المقترحات التي تسرع النمو، سواء من الأفراد أو الدوائر وسنأخذها بعين الاعتبار.

وأضاف أن «مبادرة محفزات استخدام السيارات الكهربائية تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في إيجاد بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وأهداف خطة دبي 2021 التي ترمي إلى جعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، ومواكبة لهذا السعي، أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي مبادرة دبي للتنقل الأخضر، لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري الذي يعد ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إمارة دبي».

حضر المؤتمر أحمد بطي المحيربي أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله عبدالكريم مدير عام دائرة شؤون النفط، والعميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير عام الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، ومروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وأحمد البدواوي مدير إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة في بلدية دبي، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب كبار المسؤولين من الهيئات والمؤسسات الحكومية، وحشد من الإعلاميين.