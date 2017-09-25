القنصل الكازاخستاني يزور المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ماديار منيلبيكوف قنصل عام كازاخستان في دبي والمناطق الشمالية، الذي زار المنطقة الحرة لمطار الشارقة على رأس وفد ضم «بتير خان كورمانسيت» ممثلا لإدارة ريادة الأعمال وتطوير الصناعة والسياحة في حكومة منطقة جنوب كازاخستان و«الداز هاروف» رئيس مجلس إدارة شيمكنت للمشاريع المشتركة الكازاخستانية، وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتدعيم سبل التعاون المشترك بما ينعكس على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات والشركات الكازاخستانية لحرة مطار الشارقة.

ورحب المزروعي بالوفد معرباً أمله في استمرار التواصل بين الجانبين بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وأبدى استعداده لجميع أنواع التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين وتخدم المجتمع.