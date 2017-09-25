«الطيران المدني» تنظّم حملة «سلامة الطيران» في كينيا

أبوظبي(الاتحاد)

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم وتنظيم الحملة الرابعة لسلامة الطيران، وذلك في جمهورية كينيا.

يُذكر أن الحملة أصبحت حدثًا سنويًا ناجحًا وتحظى حاليًا بقبول واسع من جانب المشغلين وسلطات الطيران المدني في جميع أرجاء المنطقة.وعُقدت حملة سلامة الطيران لهذا العام في فندق أولي سيريني الرائع المطل على متنزّه نيروبي الوطني في كينيا.

وبعد نجاح الحدث، تخطط الهيئة لتنظيم حملة أخرى لسلامة طيران في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2017.

وتندرج حملة سلامة الطيران في سياق الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا للهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف إلى زيادة الوعي بسلامة الطيران ورفع مستوياته ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن في جميع أنحاء العالم، ولا سيّما في البلدان الناشئة.