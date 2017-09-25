فنادق عجمان توظف «أصحاب الهمم»

علي الهنوري (عجمان)

رحبت فنادق عجمان بمشروع مبادرة «همم العطاء» التي تنسجم مع رؤية يوم زايد للعمل الإنساني تطبيقاً لاستراتيجية دائرة التنمية السياحية في عجمان لتوظيف عدد من أصحاب الهمم.

وتأتي مبادرة «همم العطاء» ضمن خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية لدائرة التنمية السياحية في عجمان، والتي تسعى من خلالها إلى الوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر المساهمة في دمج أصحاب الهمم في الحياة العامة، والتي تم إطلاقها تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، بحضور 11 مرشحاً ممن تم تدريبهم في مجال إدارة الأعمال، والمحاسبة، والأعمال الإدارية والفنية، وذلك في كل من دائرة التنمية السياحية والمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، إضافة إلى بعض الفنادق الرائدة في إمارة عجمان.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية: «تعد مبادرة» همم العطاء وسيلة لتمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم لتعلم مهارات جديدة واكتشاف قدراتهم الكامنة.

كما أن نجاح البرنامج ما هو إلا شهادة على الجهود التي بذلتها الحكومة والجهات الخاصة المشاركة، والتي أود أن أعرب عن شكري وتقديري لها، لمساهمتها في تعزيز آفاق العمل المستقبلية للمرشحين.