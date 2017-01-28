«كوكونا» يفتتح فرعاً في دبي

أعلن مركز «كوكونا» للجراحات التجميلية، هو عيادة متخصصة في خدمات الجراحة التجميلية وعلاج الأسنان والجراحة التقويمية وإنقاص الوزن وزراعة الشعر والأمراض الجلدية والحميات الغذائية، عن افتتاح فرعه الجديد للجراحة التجميلية وجراحة اليوم الواحد في مركز مردف 35 الاجتماعي الفاخر الواقع في منطقة مردف بمدينة دبي.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد، الذي يعتبر ثالث عيادات مركز كوكونا في دبي، استكمالاً للنجاح الذي حققه المركزان الواقعان في شارع الوصل وأبراج بحيرات جميرة.

ويفتتح الفرع الجديد لجراحة اليوم الواحد أبوابه من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 مساءً من السبت إلى الخميس.

وتوفر العيادة الرائدة مجموعةً متكاملةً من الخدمات العلاجية المتوافرة في عيادات كوكونا الأخرى، بما فيها أحدث الأجهزة والمعدات في مجال الطب التجميلي.

ويتزامن إطلاق المركز الجديد مع حصول كوكونا على جائزة أفضل عيادة تجميلية خلال حفل توزيع جوائز مجلة ماذر بيبي آند تشايلد المرموقة لعام 2016.