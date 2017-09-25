دراسة شاملة عن «القيمة المضافة».. والمهلة قبل التطبيق ضرورة

حوار - حسام عبدالنبي

انتهى اتحاد مصارف الإمارات، من إعداد دراسة عن كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عدد من الدول المختلفة من أجل تقديم موقف ومقترحات موحدة إلى وزارة المالية قبل التطبيق الفعلي للضريبة في الإمارات بداية العام المقبل، حسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك المشرق.

وأكد في حوار مع «الاتحاد»، أن ضريبة القيمة المضافة طبقت في كل أنحاء العالم ولكن تختلف طريقة وأسلوب التطبيق من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، حيث إن بعض الدول استثنت القطاع المصرفي من الضريبة نظراً للدور الذي يقوم به في تحريك الاقتصاد الوطني.

وأعرب الغرير، عن أمله في حدوث حوار بين اتحاد المصارف ووزارة المالية لتحديد الخدمات والمنتجات المصرفية التي سيتم فرض الضريبة عليها وتحديد الخدمات المعفاة، مشيراً إلى أن البنوك لم تصل لها أية تفاصيل بشأن ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، ولذلك استعانت بجهات متخصصة لإعداد الدراسة وتقديمها إلى مصرف الإمارات المركزي بهدف التفاهم مع وزارة المالية على طريقة تطبيق الضريبة وتوفير معلومات واضحة عن خيارات التطبيق في الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.

وذكر الغرير، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة والتي تم تحديدها بـ 5% مقبولة خاصة في ظل عدم وجود ضريبة على الأرباح في الإمارات وقياساً إلى جودة الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين، لكنه شدد على أن المهم ليس نسبة الضريبة ولكن كيفية تطبيقها، مطالباً الحكومة، بمنح القطاعات المالية كافة مهلة لمدة عام قبل إلزامها بتطبيق الضريبة، لاسيما وأن التطبيق يستوجب تعديلات وأنظمة إلكترونية ونظم جديدة لإعداد الحسابات وغير ذلك من المتطلبات التي تحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء من تلبيتها.