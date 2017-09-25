صندوق خليفة ينظم دورة تدريبية لمستشاريه

أبوظبي(الاتحاد)

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع كلية انسياد لإدارة الأعمال في أبوظبي دورة تدريبية في مجال التسويق وأبحاث السوق لموظفيه استمرت لمدة أربعة أيام وذلك بهدف تطوير مهارات وقدرات مستشاري الأعمال من موظفي الصندوق.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن هذه الدورة تأتي في إطار سعي صندوق خليفة إلى تطوير مهارات العاملين فيه وبالأخص مستشاري الأعمال الذين يتابعون مشاريع رواد الأعمال التي يستقبلها الصندوق.

وقال:كانت الدورة ذات فائدة كبيرة حيث تمكن المتدربون فيها من الاطلاع على أحدث نظريات وأساليب التسويق والتعرف على كيفية معرفة احتياجات السوق وطرق التسويق العلمية.

وأشار الدرمكي إلى أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها رائد العمل عند إطلاق مشروعه تتمثل في تسويق خدماته ومنتجاته ولذا ارتأينا أن نوفر له جهازاً استشارياً مدرباً في هذا المجال يمكنه من أداء مهامه الاستشارية والإرشادية لرواد الأعمال المواطنين على أسس علمية متطورة، تواكب التغير في بيئة الأعمال، وتمكن رائد العمل من اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط اللازمة لتسويق وترويج خدماته ومنتجاته بشكل علمي ومدروس.

وذكر الدرمكي أن إدارة الصندوق تولي أهمية بالغة لتطوير مهارات العاملين فيه وصقل مهاراتهم بما يعود بالنفع على رواد الأعمال المحتملين الذين يستفيدون من خدمات الصندوق.

من جهته، قال عتيق العزيزي مدير إدارة رأس المال البشري في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن الصندوق اختار انسياد لتنظيم هذه الدورة نظرا لما تتمتع به كلية انسياد لإدارة الأعمال من سمعة عالمية مرموقة خاصة في مجال ريادة الأعمال وإدارة الأعمال بشكل عام.

وأوضح أنه تم تصميم برنامج التسويق والمبيعات وأبحاث السوق لتطوير مهارات العاملين في صندوق خليفة بحيث يمكنُهم البرنامج من الاطلاع على أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، لافتا إلى أن البرنامج تضمن سلسلة من الأنشطة من بينها التعلم النشط والتطبيق لتهيئة بيئة تعليمية تجريبية.

يشار إلى أن صندوق خليفة نظم العديد من الدورات الداخلية والخارجية لمستشاري الأعمال العاملين لديه ويحرص على متابعة آخر التطورات والتغييرات في مجال ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه الاستثماري.