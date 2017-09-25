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الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال أكتوبر المقبل
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تاريخ النشر: الإثنين 25 سبتمبر 2017

أبوظبي(الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال، وذلك في الثاني من أكتوبر المقبل، بفندق جميرا أبراج الاتحاد، بمشاركة عدد من رؤساء ووكلاء وكبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى، إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة الصحة، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة الثقافة والسياحة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعدد كبير من رؤساء ومديري شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخاصة قطاعات البناء والعقار والتعليم الخاص والصحة والسياحة والصناعة والمدن العمالية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، ومعالجة كل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، وبما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، إن خطة أبوظبي الاقتصادية تركز على بناء «قطاع خاص فاعل ومؤثر» قائم على تنويع الاقتصاد يضمن استيعاب القوى العاملة المواطنة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق حرصت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تنظيم منتدى أبوظبي للأعمال بالتعاون والتنسيق مع غرفة أبوظبي، ليكون منبراً مهماً ورئيسياً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويكون المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي. ... المزيد
     
 

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