جائزة الازدهار العالمي تعكس ريادة الإمارات في الإبداع والابتكار

حاتم فاروق (أبوظبي)

ثمن خبراء ومسؤولون حكوميون إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن جائزة الشيخ «محمد بن راشد للازدهار العالمي»، مؤكدين أن الجائزة تعكس ما وصلت إليه الدولة من ريادة في مجال الإبداع والابتكار.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «جائزة الشيخ محمد بن راشد للازدهار العالمي»، على هامش فعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» التي عقدت في أبوظبي مارس الماضي.

وتُمنح هذه الجائزة سنوياً للابتكارات الصناعية، التي تخدم الإنسانية وتسهم في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وأكد سموه أن «دولة الإمارات ستعمل لتكون رائدة في هذا الحراك العالمي، وتكريس موقع الإمارات عاصمةً عالميةً لـ الثورة الصناعية الرابعة».

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ساهم بشكل أساسي في تكريس ثقافة الابتكار والإبداع على المستويين المحلي والعالمي، حتى أصبح مثالاً للقائد الذي يحفز المجتمع بأسره»، مؤكدين أن الجائزة تستهدف في المقام الأول إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي، وتوفير مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، خصوصاً وأن القطاع الصناعي يحتل حالياً مكانة مركزية في تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، والمحفز الرئيسي على الابتكار والإبداع والرقي الحضاري.