الإمارات تعلن تفاصيل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي

نيويورك (الاتحاد)

كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن تفاصيل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي، وذلك خلال ندوة تفاعلية حول الابتكار والتكنولوجيا عقدت على هامش الدورة 72 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي الكشف عن تفاصيل المبادرة بعد الإعلان عن إطلاقها خلال فعاليات الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في العاصمة أبوظبي في شهر مارس من العام الحالي.

وأضاف الزيودي، «إن المبادرة هدية سموه إلى العالم لتحفيز الابتكارات الصناعية التي تخدم الإنسانية وتساهم في بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.»

وفي تعليقه على الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار «تساهم هذه المبادرة العالمية في نشر رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء مجتمعات من المبتكرين في القطاع الصناعي إلى كافة دول العالم. وتتيح المبادرة فرصة فريدة لتعزيز الابتكار، وإقامة شراكات جديدة وتعزيز العمل الجماعي الهادف إلى تحقيق الازدهار العالمي».

وتضم المبادرة جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي، وتحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين، فيما تكرم جائزة محمد بن راشد للازدهار العالمي الشركات الصناعية التي تساهم في تحقيق هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يركز تحدي محمد بن راشد العالمي للمبتكرين الصناعيين على توفير الحلول العملية للتحديات العالمية الملحة، وذلك باستخدام الابتكار التعاوني عبر شبكة الإنترنت.