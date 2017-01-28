«رِد تاغ» تفتتح متجراً جديداً في الشارقة

افتتحت «رِد تاغ» واحداً من أكبر متاجرها في دولة الإمارات. ويمتد المتجر الجديد الموجود على شارع الوحدة في الشارقة، على مساحة 1600 متر مربع، وعلى ارتفاع طابقين من أجل تلبية متطلبات سكان الحي. وتم تصميم المتجر للأسرة العصرية، حيث يقدم تشكيلات «رِد تاغ» ذات الأسعار المعقولة للرجال والنساء والرضع والأطفال، إلى جانب المجموعة المميزة من المنتجات المنزلية.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في «رِد تاغ»: نحرص دائماً على منح الأولوية لرضا العملاء، وهذا ما دفعنا لافتتاح متجر في واحدة من أكثر المناطق السكنية حيويةً في دولة الإمارات. ونحن سعداء بتوفير متجر للتجزئة في هذه المنطقة، ونتوقع أن يلبي المتجر الجديد تطلعات العائلات الشابة في الحي واحتياجاتهم من الأزياء والمنتجات العصرية. واحتفالاً بافتتاح المتجر الجديد، تقدم «رِد تاغ» للعملاء فرصة للتسوق والاستمتاع بتخفيض بقيمة 25% على تشكيلة الربيع الجديدة التي سيتم طرحها في 18 فبراير. وفضلاً عن ذلك، سيدخل كل المتسوقين السحب للفوز بـ10 هواتف «آيفون 7 إس» وجوائز أخرى قيمة.