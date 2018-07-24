ملايين الدولارات تنهال على تاجر لوحات.. «بالمصادفة»

نيويورك (أ ف ب)

اكتشف تاجر تحف فنية في مخزن عائد لمرمم أعمال فنية ست لوحات عائدة للرسام التجريدي فيليم دي كونينغ، تصل قيمتها إلى ملايين عدة من الدولارات.. ويقع المخزن قرب مدينة هوهوكس في ولاية نيوجيرزي وهو ملك لمرمم الأعمال الفنية أورين رايلي الذي توفي عام 1986، تاركاً كل ممتلكاته إلى شريكة حياته سوزان شنيتزر التي توفيت عام 2009.

وبعدما حاول ورثة شنيتزر من دون جدوى بيع حوالى 200 عمل فني كانت موجودة في المكان بشكل منفصل، قرروا التخلي عن محتوى المكان بالجملة، وأوضح ديفيد كيلن الذي يملك غاليري للعرض الفني أنه دفع مبلغ 15 ألف دولار في مقابل كل محتوى المخزن.

وبعدما أفرغ المكان تبين له أن ستاً من اللوحات تشبه أعمالاً للرسام الأميركي من أصل هولندي فيليم دي كونينغ «1904-1997»، وقد عرضها على مرمم الأعمال الفنية لورنس كاستانيا الذي عمل مع كونينغ ومع اورين رايلي كذلك، وأكد المرمم انطباع كيلن.

وقال كاستانيا لوكالة فرانس برس: «إنها عائدة» لفيليم دي كونينغ، مشدداً على أن «هذا رأيي وقد لا يعني شيئاً».

وقال كيلن الذي يؤكد أنه اكتشف لوحة أيضاً للفنان السويسري بول كلي: «إنه سيعرض اللوحات للبيع، وقد تحقق سعراً يراوح بين عشرة آلاف دولار وعشرة ملايين».

وبيعت لوحة «انتايتلد 25» لكونينغ في نوفمبر 2016 بسعر 66,3 مليون دولار لدى دار «كريستيز» للمزادات وهو سعر قياسي في مزاد لأحد أعمال هذا الفنان الذي أمضى الجزء الأكبر من حياته في الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة العام الماضي أن الخبير المالي كينيث غريفين اشترى في عملية بيع خاصة لوحة «إنترتشينج» بسعر 300 مليون دولار.