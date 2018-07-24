مايكل دوجلاس: أبكي من السعادة

برلين (د ب أ)

عقب انتصاره على مرض السرطان وتخطيه مشكلات زوجية، أكد النجم الأمريكي الشهير مايكل دوجلاس أنه يعيش أسعد أيام حياته الآن، وقال دوجلاس 73 عاماً في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس: «أعيش حياة بدون قلق أو مخاوف.. نحن آمنون ماليا.. الأبناء في حالة مزدهرة.. أستطيع العمل.. والدي يعطيني نصائح حياتية عبر الهاتف الجوال.. أحيانا أبكي من السعادة، لأنني أعيش وحالي على ما يرام».

تجدر الإشارة إلى أن دوجلاس تعافى من إصابته من سرطان اللسان منذ ستة أعوام.

وذكر دوجلاس أنه يستمتع يوميا حاليا بشروق الشمس ويقرأ الصحف لساعات في الصباح ويمتلك سيارة ذاتية القيادة، وقال: والدي (كريك دوجلاس) سيتم عامه الـ102 في ديسمبر المقبل، وهو مهووس بالاتصالات عبر الفيديو، فهو يتصل بي عبر الفيديو ويريد أن يعلم أين أنا.

ومن أحدث أفلام دوجلاس التي تعرض في دور العرض السينمائي حاليا «الرجل النملة والدبورة»»، ويقوم فيه بدور مرشد رجل النملة.