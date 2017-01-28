«إبسون» تطرح 4 فئات جديدة لأجهزة العرض

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة إبسون 4 فئات جديدة من أجهزة العرض المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التعليمية. وتم تصميم الفئة EB-1700 والفئة EB-2000 للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهما تقدمان عروضاً فعّالة وعالية الجودة بدقة الوضوح العالي الكامل مع أحجام شاشة كبيرة. وسواء كنت تقدم العروض أثناء التنقل باستخدام طُرزنا فائقة الخفة أو كنت تقدم عروضًا قوية في المكتب، فإن الأشخاص الذين يشاهدون تلك العروض سيستفيدون من الوضوح العالي الكامل بدقة 1080p للتمتع بجودة صورة رائعة وقدر كبير من التفاصيل.

ومن المعروف أن الانطباعات الأولى تدوم في مجال الأعمال؛ وباستخدام الفئة EB-1700، يمكن تقديم عروض كبيرة الحجم لمساعدتك على توضيح وجهة نظرك، حتى عندما تكون خارج المكتب.

علاوةً على ذلك، فإن التصميم خفيف الوزن، والحجم الصغير لهذه الطُرز التي يمكن وضعها بسهولة في حقيبة كمبيوتر محمول، يجعلها مثالية لصفوة موظفي المبيعات، وغيرهم من الموظفين المتنقلين باستمرار، ممن يحتاجون إلى تقديم عروض أثناء التنقل من مكان إلى آخر.

وكما تتوقع من العلامة التجارية الرائدة في أجهزة العرض، تحتوي هذه الطُرز على الكثير من الميزات التي تسرِّع وتسهِّل إعداد الجهاز وتقديم العروض، بما في ذلك التشغيل التلقائي، والبحث التلقائي عن المصدر، وتصحيح الانحراف الأفقي والرأسي، وتناسب إطار الشاشة، والاتصال بالمجال القريب (NFC)، وذلك لتوصيل جهازك بسهولة. وتسهِّل عناصر التحكم بالإيماءات إمكانية التبديل بين الشرائح بتمريرة سريعة من يدك.

ويعتبر الطراز EB-2265U جزءاً من سلسلة تقدم عروض أعمال أكبر حجماً، وأفضل جودةً في مقار الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التعليمية. ومع شاشة بحجم يصل إلى 300 بوصة، وبتكلفة أقل من شاشات العرض ذات اللوحة المسطحة، يقدم هذا الطراز أيضًا محتوى الوضوح العالي الكامل بدقة أفضل من 1080p. ويكون الإعداد خالياً من المتاعب، بفضل المساعدة في الضبط البؤري، والتشغيل التقائي، ونسخ الإعدادات المعروضة على الشاشة، وتصحيح الانحراف، وتناسب إطار الشاشة تلقائيًا، فضلاً عن مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال مثل Wi-Fi، والشبكة المحلية، وHDBaseT.