كفيف يقطع الصحراء ليغير مفهوم الإعاقة

لاباز(أ ف ب)

قطع مدرس فرنسي كفيف مسافة 140 كيلومتراً في أكبر صحراء ملح في العالم في بوليفيا، مستعيناً بجهاز لتحديد الموقع «جي بي اس» يوفر مساعدة صوتية على ما أعلنت الحكومة البوليفية.

وأوضحت وزارة الثقافة أن البان تيسييه الأستاذ الكفيف أنهى الاثنين الماضي رحلة مشي قطع خلالها مسافة 140 كيلومترا في سالار دي ايوني، ليثبت للعالم أن الإعاقات الجسدية لا تشكل عائقا أمام تحقيق الإنجازات.

وتلقى تيسييه «41 عاماً»، وهو من نانت في غرب فرنسا دعماً إعلامياً من السلطات البوليفية التي أرادت التعريف بهذه الصحراء، وهي من الروائع الطبيعية وأحد أهم المواقع السياحية في البلاد، واستعان المدرس بجهاز «جي بي اس» سمعي، وقد جر معه عربة حملها بحاجاته الأساسية وتبعه فريق دعم بقي على مسافة منه.

وتحوي صحراء سالار دي ايوني أحد أكبر مخزونات الليثيوم في العالم على ما تفيد لاباز وتبلغ مساحتها 10582 كيلومترا مربعا، وتقع على ارتفاع 3650 متراً في مقاطعة بوتوسي في منطقة الانديس.

وتراوح الحرارة فيها بين 3 درجات تحت الصفر و20 درجة مئوية، وقد واجه المدرس الفرنسي «رياحا قوية والبرد»، فضلا عن عاصفة ثلجية الجمعة الماضي أثرت على أجهزته الإلكترونية، ومن بينها «جي بي اس» ما اضطره إلى الاستعانة بأجهزة طوارئ أخرى.