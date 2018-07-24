مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إيطاليا الجمعة المقبل

دبي (الاتحاد)

يقام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة يوم الجمعة المقبل في مضمار سان روسور في منطقة بيزا بإيطاليا، بدعم ورعاية من ميدان، وسيكون العنوان الأبرز لسباق توسكانا لايفستايل للقدرة 2018.

وكانت ميدان الراعي الرئيس لسباق توسكانا لايفستايل في عامي 2016 و2017، وهذا العام أعلنت عن رصد جوائز مالية قياسية قدرها مليون يورو، وهي مضاعفة إجمالي الجوائز المالية والحوافز المخصصة لنسخة العام الماضي من الحدث.

كما ترعى عزيزي للتطوير المهرجان في إطار شراكتها مع ميدان، وهي شريك رئيس لكأس دبي العالمي، برعايتها سباق القوز للسرعة «جروب 1» البالغة جائزته مليون دولار.

ويتألف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في إيطاليا من مجموعة من السباقات الرفيعة منها سباق دولي EI – 2 نجمة لمسافة 120 كلم، وسباق دولي آخر CEI نجمة واحدة لمسافة 81 كلم.

ويستضيف مضمار روسو عدداً من سباقات القدرة العالمية، ما يجعله المسرح الأنسب لتسليط الأضواء على أهمية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في دبي، وهو الحدث الأبرز في روزنامة سباقات القدرة في الدولة.

ويعدّ مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يقام في مدينة دبي الدولية للقدرة، أحد أهم حدثين رئيسين للقدرة في دبي ينظمهما سنوياً نادي دبي للفروسية، والآخر هو مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأكد محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية، أن مضمار سان روسور يمتاز بروعته، وهذا ما يحفزنا للتطلع إلى نسخة جديدة من مهرجان توسكانا لايفستايل للقدرة 2018، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إيطاليا.