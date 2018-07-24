قرعة موسم «كرة الصالات» 27 أغسطس

الشارقة (الاتحاد)

قررت اللجنة التنفيذية الجديدة لكرة قدم الصالات، والتي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة عبدالملك جاني، إجراء قرعة مسابقات الموسم 27 أغسطس المقبل، وسوف تكون ضربة بداية الموسم العاشر للعبة في الأول من سبتمبر المقبل بمواجهة السوبر بين الظفرة بطل الدوري والنصر بطل الكاس، وتنطلق كأس الاتحاد 5 سبتمبر، والدوري 25 أكتوبر المقبل.

كما قررت اللجنة إسناد منصب نائب رئيس اللجنة إلى خميس الشامسي، بالإضافة إلى الإشراف على التطوير، وتعيين عمران عبد الله النعيمي أميناً للسر العام، وعبد الله الشحي مشرفاً على التحكيم، وسعيد علي العاجل مشرفاً للمنتخبات الوطنية، وشهاب العوضي مشرفاً لمسابقات فئة الشباب والناشئة، وحارب الرميثي مشرفاً للتسويق. واعتمدت اللجنة عبد الرؤوف عمر المرزوقي مدرباً للمنتخب الأول، وراشد خليفة الشامسي مدرباً لمنتخب الشباب وعبد الله حسن الدرمكي مديراً للمنتخب، وراشد عبد الله المغني مدرباً لحراس المرمى.