«كاس» تبحث قضية الشارقة مع البرازيلي جابريل 26 سبتمبر

مراد المصري (دبي)

حددت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» يوم 26 سبتمبر المقبل موعداً لجلسة النظر في قضية نادي الشارقة التي قدمها بخصوص اللاعب البرازيلي جابريل وناديه بالميراس، حيث يسعى «الملك» للحفاظ على حقوقه بعد الضرر الذي لحق به من الطرفين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، حينما أعلن نادي بالميراس التعاقد مع جابريل رغم أنه ما زال متعاقداً مع الشارقة، ولم يتم فسخ التعاقد، حيث غادر اللاعب إلى البرازيل دون علم النادي عقب تعرضه لإصابة وطالب بإعطائه مستحقاته حتى نهاية عقده، فطالبه الشارقة بالحضور لتسوية المتعلقات المالية، لكنه لم يحضر، وقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يطالب فيها ببقية مستحقاته المالية حتى نهاية عقده ومنحه بطاقة لعب مؤقته، وتم استخراج بطاقة دولية للاعب وتحويل شكواه للجان القانونية التي طالبت الشارقة بتوضيح موقفه من اللاعب بالتفصيل حتى يتم البت في القضية، وقدم النادي جميع الأوراق التي تثبت سلامة موقفه، وأن اللاعب غادر دون علم الإدارة، ولم يستجب لمحاولات تسوية الخلاف بين الطرفين قبل اللجوء إلى «الفيفا».

وكان جابريل تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي أثناء معسكر الفريق في النمسا في عام 2014، ثم أصيب للمرة الثانية بعد 5 أشهر أثناء معسكر خارجي آخر للفريق خلال الفترة الشتوية، بما جعله يغيب عاماً كاملاً عن الشارقة، ثم يقرر الرحيل من تلقاء نفسه دون احترام بنود عقده.