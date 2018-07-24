إشادة عالمية بنجاحات بطولة الشيخة فاطمة للرماية

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت فعاليات النسخة الثانية من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات المقامة حالياً في إيطاليا بإشادة إيطالية، وذلك للنجاح الكبير الذي حققته.

وأشاد ليوشيانو روسي النائب البرلماني الإيطالي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية، بالنجاحات التي حققتها البطولة، مشيراً إلى أنها أسهمت في توفير أفضل احتكاك للعنصر النسائي، وأوجدت أجواء أسرية وواقعاً جديداً لرماية السيدات في العالم.

وقال: تلقيت اتصالات عديدة من رؤساء عدد كبير من اتحادات الرماية الوطنية لتهنئتنا بالنجاحات التي تحققت، وأعربوا عن أملهم في أن تستمر البطولة التي تستقطب أبرز راميات العالم.

وأضاف: البطولة أصبحت نموذجاً لما يجب أن يكون عليه التعاون الرياضي ليس بين الاتحادات الرياضية فحسب، بل بين الدول وبعضها البعض، حيث عززت روح الصداقة والترابط الأخوي بين رماة البلدين الصديقين في الإمارات وإيطاليا والعالم، الأمر الذي صبغ البطولة بروح الأسرة الواحدة، كما أنها أوجدت تمازجاً فريداً بين الراميات وسكان المنطقة الذين تابعوا المنافسات وتفاعلوا معها بصدق.