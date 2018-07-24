النسخة الـ 37 لسباق دبي الدولي تنطلق الأحد

أحمد عزت (لندن)

يستضيف مضمار نيوبري البريطاني العالمي الشهير، منافسات النسخة الـ37 من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة، يوم الأحد المقبل، حيث يتجدد اللقاء السنوي مع الحدث الكبير، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وأكد سليمان حامد المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، وللفروسية على وجه الخصوص، كان من شأنه ترديد اسم الدولة في كل المحافل ورفع علمها في كل الأماكن.

جاء ذلك خلال لقاء السفير المزروعي مع اللجنة المنظمة والوفد الإعلامي الذي عقد في مقر السفارة بلندن، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي، وعبد الله الأنصاري ومسعود صالح ومحمد طه وتوفيق الداعوق أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وممثلي مضمار نيوبري وبنك الإمارات دبي الوطني فرع لندن.

وأكد المزروعي على الدور الكبير والدعم الدائم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الدفع بالخيول العربية الأصيلة للأمام من خلال رعايته وحضوره للسباق، موجهاً الشكر الجزيل إلى سموه على ما يقدمه للرياضة بوجه عام وإلى الفروسية بشكل خاص من دعم كبير من شانه أن يرفع أسهم الدولة في الخارج.