«تنفيذي» الاتحاد الدولي يرفع الإيقاف عن البحرين

أمين الدوبلي (أبوظبي)

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجو جيتسو، رفع الإيقاف عن الاتحاد البحريني، الموقع عليه من قبل الاتحاد الدولي بالقرار الصادر منذ 3 أشهر، على ضوء تغيب أحد لاعبي المنتخب، وكذلك أحد الحكام من دون إخطار المنظمة الدولية عن المشاركة في بطولة الألعاب العالمية رغم منحهم بطاقة مشاركة، وقد اشترط القرار الدولي إلزام الاتحاد البحريني بمعاقبة اللاعب والحكم بالإيقاف وعدم المشاركة في دورة ألعاب «أسياد جاكرتا» وبقية المنافسات الدولية لمدة عام، مع السماح للاتحاد البحريني بالمشاركة ورفع علم بلاده في البطولة من خلال لاعبين آخرين وحكم آخر.

جاء ذلك بعد جهود ماراثونية لوساطة الاتحاد الآسيوي في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي عقد بمقره في أبوظبي أمس الأول برئاسة اليوناني بانايوتوس ثيودوريس، رئيس الاتحاد، والأعضاء سوريج جوبي، وروبيرت بيرك، وحواكيم ثومفارت، ود. جعفر المظفر، وفهد علي الشامسي، وميجيل بيركوكو، بالإضافة إلى حمد الجابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني الذي تولى عرض موقف اتحاده.

وأكد بانايوتوس في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع، أن القرار اتخذ بالأغلبية بعد إجراء تصويت سري، شارك فيه أعضاء المكتب التنفيذي، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لا يستهدف الإضرار بأي عضو من أعضائه لأنه يبقى من أسرة اللعبة، ولكنه معني بتعزيز صورة اللعبة وتقوية شخصيتها بين مختلف الألعاب الأخرى، وذلك من خلال وضع الأسس والمبادئ التي تنال احترام الآخرين، وإلزام الجميع باحترامها.

وقال: غياب اللاعب علي منفردي، والحكم سيينا منفردي من بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت ببولندا عام 2017، رغم حصولهما على بطاقة مشاركة من الاتحاد الدولي، أثر سلباً على صورة الاتحاد، ما تسبب في تخفيض الكوتة المسموحة لنا بالمشاركة بها في النسخ المقبلة، حيث تراجعت من 100 لاعب على مستوى العالم، إلى 80 فقط، وهذه خسارة لا يمكن أن نقبلها، خصوصاً أننا في مرحلة تكوين صورتنا لدى الجميع، مشيراً إلى أن ترشيح اللاعب والمدرب من قبل الاتحاد الدولي، يعد تقديراً كبيراً لهما، كان لا بد أن يقابل بالتقدير أيضاً، خصوصاً أن كثيراً من الدول احتجت لعدم حصولها على بطاقة مشاركة، لا سيما أنه يتم انتقاء 100 لاعب فقط من كل دول العالم، وكان اختيارنا للاعب والحكم بهدف الدعم والمساندة لهما، وأيضاً تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الآسيوي في تطوير اللعبة.