فاهم القاسمي يشيد بنجاح معسكر الجولف في ألمانيا

دبي (الاتحاد)

توجه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين المحلي والعربي للجولف، بالشكر إلى لاعبي ولاعبات المنتخب، على التزامهم خلال المعسكر الخارجي الذي أقيم على مدار أسبوعين في مدينة فليسني الألمانية، بمشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية رغم وجود الغالبية من العناصر الواعدة صغار السن من البنين والبنات.

وقال: الاتحاد لا يبخل في تقديم أي جهد ممكن نحو صناعة منتخبات مستقبلية للعبة، ومنها المعسكر الألماني الخارجي الذي حرصنا على تواجد فئات المراحل السنية، جنباً إلى جنب مع منتخب الرجال.

وأضاف: خضع اللاعبون خلال معسكر ألمانيا إلى فترات تدريبية طويلة صباحية ومسائية، خصوصاً أن المعسكر الخارجي جاء استكمالاً لمراحل الإعداد التي تمت سابقاً في الدولة، بجانب أن معظمهم سبق لهم التواجد في البطولات المحلية والخارجية على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها اللاعبون على مدار بطولات واستحقاقات الموسم الماضي، أكدت الاستراتيجية الناجحة للاتحاد المتعلقة في خلق أجيال جديدة على صعيد اللعبة. وتابع: نتطلع خلال الاستحقاقات المقبلة، مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لجولف الإمارات الذي اضحى رقماً صعباً على صعيد اللعبة عربياً وخليجياً.