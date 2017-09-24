«مبادرات رئيس الدولة» تعتمد مشاريع للبنية التحتية بمبلغ 1.2 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، عدداً من مشاريع البنية التحتية التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الدولة بمبلغ إجمالي يبلغ 1.2 مليار درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة مبادرات رئيس الدولة، حيث اعتمدت اللجنة ترسية «مشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي» في إمارة الفجيرة بقيمة إجمالية تبلغ 865.9 مليون درهم، والذي سيتكوّن من 9 طوابق بسعة تبلغ 207 أسرّة، مع إمكانية رفعه إلى 300 سرير، وسيوفر المستشفى خدماته للمرضى على مدار 24 ساعة، ويتكون من 11 قسماً متخصصاً، ويضم عيادات خارجية وقسماً للطوارئ ذا قدرة مرتفعة يتّسع إلى 32 سريراً، كما يضم المستشفى مركزاً خاصاً للتأهيل عبارة عن مبنى منفصل مكون من ثلاثة طوابق، ومواقف سيارات بالمستشفى تصل إلى 673 موقفاً.

كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من مشاريع البنية التحتية والطرق، والتي تضمّ ترسية مشروع طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب، والتي تشمل في مرحلته الأولى ربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة بمنطقة المدام بمبلغ وقدره 323 مليون درهم، ووافقت اللجنة على ترسية عدد من الطرق الداخلية وأعمال المواقف في المجمعات السكنية بإمارتيْ رأس الخيمة والفجيرة بمبلغ 12.4 مليون درهم.

وأكّد معالي أحمد جمعة الزعابي حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في إطلاق المشاريع النوعية الرامية إلى تعزيز رفاهية المواطن، وتطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، دفعاً لعجلة البناء والتقدم وتحقيقاً للتنمية المستدامة وترسيخ دعائم المسيرة الاتحادية في الدولة، كما نوّه معاليه بأن الدعم الذي تتلقاه اللجنة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتعليمات سموه بشأن تنفيذ المشاريع النوعية وفق المعايير العالمية، وتسليمها في الوقت المحدد، جعلت اللجنة في سعي دؤوب لتنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع، جبر محمد السويدي مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ومحمد عبد الله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والدكتور سيف صالح الصيعري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، والمهندس محمد إبراهيم الميل، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس محمد حسن المعيني، مدير إدارة المشاريع الهندسية والفنية في وزارة شؤون الرئاسة، والمهندس علي جاسم المزروعي، مدير مكتب شؤون المبادرات.