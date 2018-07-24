تدريب منتسبات شرطة أبوظبي على رياضات متنوعة

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت شرطة أبوظبي تدريب منتسباتها على رياضات متنوعة هي الدراجات الهوائية، والمشي في المناطق الجبلية، والألعاب المائية، إلى جانب محاضرات توعية وتثقيف عن أهمية ممارسة الرياضة، لتكون أسلوب حياة لديهن. ودعا العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، منتسبات القطاعات الشرطية، إلى التسجيل والمشاركة في الفعاليات الرياضية النسائية، للاستفادة من تلك الرياضات التي تسهم في إيجاد مجتمع رياضي يتمتع بلياقة بدنية.

وأوضح «الراغبات في المشاركة في الأنشطة الرياضية يتم إخضاعهن إلى تدريب على أيدي اختصاصيين رياضيين، فضلاً عن توعيتهم بالحفاظ على اللياقة البدنية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي، على دعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتعزيز الفكر الرياضي بين منتسبيها، وتنمية مواهبهم الرياضية ولياقتهم البدنية.

وذكرت لبنى الحلواني مدربة اللياقة البدنية، بمركز التربية الرياضية الشرطية، أن برنامج الأنشطة الرياضية النسائية، لمنتسبات شرطة أبوظبي، قد بدأ بحصة تدريبية لمدة ساعتين، لرياضة الدراجات الهوائية، في منطقة الحديرات، مشيرة إلى أن هذه الرياضة تساعد إيجابياً على الأداء الوظيفي، وتعزز القدرات الفكرية، وترفع المهارات البدنية.