الوحدة يتأهل إلى نهائيات «عالمية بكين»

عبد الله عامر (أبوظبي)

توج فريق الوحدة للسلة الثلاثية بالمركز الأول في جولة ساسكتون بكندا، وضمن التأهل إلى نهائيات بطولة العالم المقررة في العاصمة الصينية بكين أكتوبر المقبل. وفاز الوحدة على وينبيدج 19 - 15، ثم تجاوز اولد مونتريال 21 - 15، وساسكتون بنفس النتيجة، ثم ليمان 20 - 18.

وقال خالد الهنائي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب المصاحبة بنادي الوحدة: لدينا فريق يضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم، وهم ديجان مايستروفيتش، ودوسان بولوت، وماركو سافيتش، وستيفان ستوجاشيتش، مشيرا إلى أن جولة ساسكتون هي أفضل إعداد للفريق من أجل المشاركة في نهائيات بطولة العالم للأندية التي ستقام في بكين، وثقتنا بلا حدود في فريقنا، حيث سبق له تحقيق العديد من البطولات الدولية، والتي كانت آخرها العام الماضي في أبوظبي.

وتلعب مباريات السلة الثلاثية على نصف ملعب كرة سلة وبرج واحد، وذلك طبقاً للمواصفات المعتمدة للملاعب الرسمية، وخط للرمية الحرة على مسافة 5.80 متر، وقوص الرمية الثنائية على مسافة 6.75 متر، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين، 3 منهم بالملعب ولاعب احتياطي، ويحتسب تسجيل هدف من داخل قوس الرمية الثنائية بنقطة واحدة، وأي تسجيل من خارج قوس الرمية الثنائية يحتسب بنقطتين، وأي تسجيل لهدف من خلال تصويبة الرمية الحرة يحتسب بنقطة واحدة.