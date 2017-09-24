جذور العلاقة بين قطر والإسلام السيــاسي

أعدها للنشر: طه حسيب

استضافت الاتحاد بمقرها الرئيسي في أبوظبي، يوم الثلاثاء الماضي، حلقة نقاشية بعنوان «قطر والإسلام السياسي..تحالف مصالح أم أيديولوجيا؟»، وسلط المشاركون على مدار ثلاث جلسات الضوء على محور مهم في الأزمة القطرية، وهو علاقة الدوحة بتنظيمات الإسلام السياسي، وجذور هذه العلاقة وأبعادها وانتهازيتها، وعواقب الاستثمار فيها. وتوصل المشاركون إلى استنتاجات مهمة وتفسيرات لنهج النظام القطري، الذي ثبت أنه قد بات مختطفاً من التنظيمات المتطرفة ويأتمر بأمرها، وينفذ مخططاتها..لم يعد نظام الحمدين يسعى لتحقيق مصالح وطنية منطقية لبلاده، بل بات ينفذ أجندة التنظيمات الإرهابية، يغوص في مستنقع من لاعقلانية حيّرت علماء السياسة وأعيت المحللين السياسيين. الاتحاد فتحت نافذة عبر هذه الحلقة النقاشية تسعى من خلالها لتشريح وتفسير نهج نظام الحمدين، وتبصير الرأي العام بخطورته، وكشف تحركاته الرامية لشق الصف الخليجي وبث الفوضى في العالم العربي.

في البداية رحب الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير «الاتحاد»، بضيوف الحلقة النقاشية، ونقل إليهم تحيات رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام معالي نورة الكعبي، وأيضاً تحيات الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، موضحاً أننا نناقش موضوعاً مهماً استمر الحديث عنه طوال الشهور الثلاث الماضية، إنها قضية مؤثرة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال الحمادي: نحاول اليوم التركيز على محور أساسي يتمثل في دعم قطر للإسلام السياسي، المتمثل في وجود «الإخوان» في الدوحة، وتأثير هذه المجموعة على القرار القطري، لاحظنا كلمة الشيخ سلطان بن سحيم الذي تطرق إلى وجود جماعات مؤثرة، وكأن الدولة هناك مستعمرة وهناك غرباء يؤثرون على القرار السياسي في قطر، أمور مهمة ينبغي تناولها في هذه الأزمة، فثمة جماعات تؤثر على صناعة القرار في قطر. وأضاف الحمادي: نحن في مؤسسة وطنية دورنا لا يقتصر على الصحافة والكتابة ونشر المقالات والأخبار فقط، بل أيضاً يمتد للحوار والنقاش والحديث حول القضايا الراهنة، من خلال التساؤلات وأيضاً آليات العصف الذهني. ثم افتتح الحمادي الجلسة الأولى التي أدارها بعنوان «جذور العلاقة بين قطر والإسلام السياسي»، واستهل الدكتور محمد بن هويدن، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات أوراق الجلسة، بالعمل على تفسير دوافع النظام القطري التي جعلته يرتبط بالتيارات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، وما يعكسه ذلك من تعويض لنقص في سيكولوجية ساسة قطر.

لا عقلانية النظام القطري

وأثنى ابن هويدن على «الاتحاد»، واصفاً إياها بالمؤسسة الوطنية الرائدة. وحسب د.ابن هويدن، فإن علم السياسة دائماً يجعلنا ندرك أن الدول تتحرك في سياساتها الخارجية والداخلية وفق عاملين أساسيين: الأول والأهم هو عامل المصلحة الوطنية، والعامل الثاني هو إيمان الدول بمبادئ إنسانية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، وقال: عندما نحاول تطبيق هذا على الحالة القطرية، نجد- للأسف- أن قطر لا تتحرك وفق مصلحة وطنية، ولا وفق مبادئ إنسانية وعالمية؛ أي أن قطر لا عقلانية في سياساتها، بل هذه دولة تقتل نفسها بنفسها.