رقـاقـات الذاكـرة تدعم أرباح «سامسونج»

ترجمة: حسونة الطيب

أعلنت سامسونج الكترونيكس، عن أفضل نتيجة فصلية لأرباحها في غضون ما يزيد على ثلاث سنوات، مدعومة بالمبيعات القوية لرقاقات الذاكرة وشاشات العرض، ما أسهم في تعافي الشركة الكورية الجنوبية من الآثار التي نجمت عن المشاكل التي تعرض لها هاتف جالاكسي نوت 7. وكشفت سامسونج، أكبر شركة في العالم لصناعة الهواتف الذكية والرقاقات، عن أرباحها للربع الأخير في 2016 بنحو 7,8 مليار دولار، في نسبة هي الأعلى منذ الربع الثالث في 2013 وبزيادة قدرها 10% عن 2015.

وارتفع صافي أرباح سامسونج الكترونيكس بما يزيد على الضعف إلى 7,1 تريليون ون في الربع الأخير من العام الماضي، في حين بلغت عائداتها نحو 53,3 تريليون ون. وشكل قطاع أشباه الموصلات، النقطة المضيئة في الشركة، بارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 4,9 تريليون ون، بقفزة وصلت إلى 75%، بالمقارنة مع نفس الربع من السنة التي سبقت.

وجاء في بيان نشرته الشركة، بأنها حققت نتائج قوية خلال العام الماضي، نتيجة للجهود المتواصلة خلال السنتين إلى ثلاث الماضية، التي هدفت لتقوية المقدرة التنافسية لقطاع المكونات، بصرف النظر عن الإخفاق الذي صاحب طرح جالاكسي نوت 7 في النصف الثاني من العام.

وأعلنت سامسونج، عن نيتها إعادة شراء وإلغاء أسهم بقيمة تصل إلى 9,3 تريليون ون هذه السنة. كما التزمت في نوفمبر الماضي وتحت ضغوطات من قبل المستثمرين بما في ذلك صندوق إليوت الأميركي للتحوط، بتخصيص 50% من تدفقاتها النقدية لعائدات حاملي الأسهم في شكل إعادة شراء أو أرباح.