أغنية «إد شيران» تحقق ١٫٣مليار مشاهدة عبر «سبوتيفاي»

نيويورك (أ ف ب)

أصبحت «شايب اوف يو» للمغني البريطاني إد شيران أمس الأول الجمعة، الأغنية التي تم الاستماع إليها أكبر قدر من المرات في تاريخ «سبوتيفاي»، متقدمة على «وان دانس» للكندي درايك التي تربعت قرابة السنة في صدارة منصة البث الموسيقي التدفقي.

وتم الاستماع الى أغنية عازف الجيتار البريطاني 1,318 مليار مرة حتى أمس الأول الجمعة، عبر أكثر منصات البث الموسيقي التدفقي شعبية. وطرحت أغنية «شايب اوف يو» في يناير ضمن ألبوم «ديفايد» الذي عرف نجاحاً واسعاً. وثمة نقاط مشتركة بين أغنية شيران وأغنية «وان دانس» ولا سيما استخدام أنغام دانس هال. وكانت «وان دانس» الصادرة عام 2016 أول أغنية تتجاوز عتبة المليار عملية استماع وهو إنجاز حققته منذ ذلك الحين ثلاث أغان هي «شايب اوف يو» و«كلوسر» لفرقة «تشاينسموكرز» و«لين اون مي» لميجور سنايك ودي جاي سنايك.