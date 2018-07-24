أبوظبي (الاتحاد)
عادت إلى البلاد مساء أمس الأول، بعثة منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين قادمة من ماكاو بعد المشاركة الإيجابية في بطولتي آسيا في هونج كونج وماكاو، حيث كانت حصيلة منتخب «الأمل» 4 ميداليات، عبارة عن ذهبية وفضية وبرونزيتين.
وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي، عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل، عضو المجلس، وعدد من أولياء الأمور وإدارة العلاقات العامة باتحاد المصارعة والجودو، وعدد من المدربين.
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وشهدت مشاركة منتخب الأمل في البطولتين، فوز اللاعب أحمد فيصل النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كجم، والتي أقيمت في هونج كونج، ما كفل له التأهل لأولمبياد الأرجنتين الذي يقام في سبتمبر القادم مكرراً إنجازه الذي حققه في بطولة آسيا الماضية التي أقيمت في هونج كونج، ما يؤكد أن جودو الإمارات على موعد بميلاد لاعب أولمبي جديد. كما حصد اللاعب الصاعد خليفة الحوسني فضية وزن تحت 73 كجم في بطولة هونج كونج وبرونزية ماكاو للوزن نفسه، وفاز الواعد أحمد الحوسني ببرونزية بطولة هونج كونج في وزن تحت 55 كجم.
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واختتم الحزامي، مؤكداً أن اتحاد المصارعة والجودو يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه التي أشهر من أجلها في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للمواهب الواعدة في المجالات كافة، خاصة الألعاب الرياضية الفردية التي تستحق الإشادة والرعاية.