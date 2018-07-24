أبوظبي (الاتحاد)

عادت إلى البلاد مساء أمس الأول، بعثة منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين قادمة من ماكاو بعد المشاركة الإيجابية في بطولتي آسيا في هونج كونج وماكاو، حيث كانت حصيلة منتخب «الأمل» 4 ميداليات، عبارة عن ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي، عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل، عضو المجلس، وعدد من أولياء الأمور وإدارة العلاقات العامة باتحاد المصارعة والجودو، وعدد من المدربين.

وضمت البعثة التي ترأسها محمد جاسم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة الأعضاء، وهم: خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن 66 كجم، وأحمد الحوسني في وزن 55، ومصبح الشامسي في وزن 60، وعبد الله البلوشي في وزن تحت 60، وأحمد فيصل في وزن 50 كجم، وأحمد جاسم في وزن 55، وعيسى جميل في وزن 72، وسالم النقبي في وزن فوق 90 كجم.

وشهدت مشاركة منتخب الأمل في البطولتين، فوز اللاعب أحمد فيصل النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كجم، والتي أقيمت في هونج كونج، ما كفل له التأهل لأولمبياد الأرجنتين الذي يقام في سبتمبر القادم مكرراً إنجازه الذي حققه في بطولة آسيا الماضية التي أقيمت في هونج كونج، ما يؤكد أن جودو الإمارات على موعد بميلاد لاعب أولمبي جديد. كما حصد اللاعب الصاعد خليفة الحوسني فضية وزن تحت 73 كجم في بطولة هونج كونج وبرونزية ماكاو للوزن نفسه، وفاز الواعد أحمد الحوسني ببرونزية بطولة هونج كونج في وزن تحت 55 كجم.

ونقل عيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، تحيات وتهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو للبعثة، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخب الأمل الإماراتي للجودو في بطولتي آسيا، استثماراً لرعاية القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، مؤكداً أن الاهتمام بتلك الصفوة من الواعدين، يأتي ضمن استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، والذي يمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بمراكز الناشئة، على أمل أن تتضافر جهود وزارة التربية والتعليم والاتحاد والجهات كافة لتهيئة البيئة المناسبة للاعب الذهبي أحمد فيصل النقبي، لاعب نادي اتحاد كلباء، الفائز بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كجم الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد الأرجنتين في سبتمبر القادم ممثلاً للرياضة الإماراتية.

واختتم الحزامي، مؤكداً أن اتحاد المصارعة والجودو يسير في الاتجاه الصحيح وبخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه التي أشهر من أجلها في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للمواهب الواعدة في المجالات كافة، خاصة الألعاب الرياضية الفردية التي تستحق الإشادة والرعاية.