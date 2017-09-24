«سابميرجنس» يفتتح «سان سيبستيان للفيلم» بإسبانيا

سان سيبستيان، إسبانيا (أ ف ب)

افتتح فيلم «سابميرجنس» للمخرج الألماني المخضرم فيم فيندرز، الذي يتناول قصة حب غريبة من بطولة اليسيا فيكاندر، مساء أمس الأول الجمعة مهرجان سان سيبستيان للفيلم في شمال إسبانيا. وأطلق فيلم المخرج الحائز جوائز كثيرة والذي رشح ثلاث مرات لنيل الأوسكار، المسابقة الرسمية للفوز بالصدفة الذهبية «كونتشا دي اورو»، التي تتنافس فيها 18 فيلماً.

وتستمر الدورة الخامسة والستون الحالية حتى 30 سبتمبر.

وأوضحت السويدية اليسيا فيكاندر الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن «ذي داينيش جيرل»، «أنها قصة رومنسية مبنية بطريقة فكرية».

ويروي الفيلم قصة عالمة «فيكاندر» تبحث عن أصل الحياة في أعماق البحار، وتلتقي مصادفة جاسوساً يحارب التطرف الإسلامي يؤدي دوره الممثل الاسكتلندي جيمس ماكفوي.

وتنتظر في الأيام المقبلة مشاركة نجوم آخرين من أمثال ارنولد شوارزينجر وأنطونيو بانديراس وبينلوبي كروث وخافيير بارديم ومونيكا بيلوتشي.

وقال فيم فيندرز، إن فيلمه يحاول تناول موضوع الإرهاب بطريقة «جدية ومن دون أحكام مسبقة». وكرس المهرجان مسابقته البديلة لأميركا اللاتينية، وقد انطلقت أيضاً في الوقت ذاته، مع فيلم «امرأة رائعة» لسيبستيان ليليو. ويكرم المهرجان بجوائز فخرية الممثل الأرجنتيني ريكاردو دارين والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والمخرجة الفرنسية انييس فاردا.