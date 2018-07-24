موليناري يعتلي ترتيب جولف «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اعتلى فرانشيسكو موليناري، صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، عقب فوزه بلقب البطولة الأميركية المفتوحة العريقة بنسختها رقم 147، ليأتي نجاحه مضاعفاً بعدما حجز بطاقة المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقدم موليناري عرضاً سحرياً في ملعب كارنوستي العريق، ليصبح أول إيطالي يحصد اللقب الأميركي، لكن الأهم أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً كسب الإيطالي 1,890,000 نقطة، ليتقدم من المركز الرابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 4,234,946 نقطة هذا الموسم.

وتشارك كل من جاستن روز الإنجليزي والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المركز الثاني بفارق ضربتين خلف موليناري، وحصد كل منهما 694,250 نقطة والتي جعلت روز يقفز إلى المركز 14 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 1,466,141 نقطة، بينما تقدم ماكلروي للمركز الخامس بمجموع 2,494,458 نقطة.

وانضم الأميركي زاندر شافيللي إلى الأوروبيين ليتشارك المركز الثاني بعد أن حسم العضو المنتقل في البطولة الأوروبية مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية لأول مرة بعد صعوده من المركز 41 إلى المركز 18 بمجموع إلى 1,296,309 نقطة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الدنماركي ثوربيورن أولسن على سجله الجيد عندما شارك بطل «السباق إلى دبي» الحالي تومي فليتوود في المركز 12. يظل أولسن في المركز السابع في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 1,820,070 نقطة، بينما يتراجع فليتوود الإنجليزي إلى المركز الرابع برصيد 2,628,364 نقطة.

وأنهى بطل الماسترز باتريك ريد في المركز 28، ما جعل الأميركي يتراجع إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي»، بمجموع 2,926,726 نقطة، بينما أكمل السويدي أليكس نورن المراكز الثلاثة الأولى بمجموع 2,651,874 بعد أن احتل المركز 17.