ملكة جمال تركيا تفقد لقبها بسبب تغريدة «متهورة»

إسطنبول (أ ف ب)

جردت الفائزة بمسابقة ملكة جمال تركيا من لقبها أمس الأول الجمعة، غداة تتويجها بسبب تغريدة تتناول محاولة الانقلاب الفاشلة، اعتبرت مسيئة للضحايا. وفازت عطر أسان (18 عاماً) بلقب ملكة جمال تركيا لعام 2017 في إسطنبول الخميس الماضي، وكان يفترض أن تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم في الصين. إلا أن المنظمين اعتبروا أن ذلك لن يحصل بعد اكتشاف تغريدة «غير مقبولة» لعطر أسان تزامناً مع الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

وفي التغريدة تناولت عطر أسان إراقة دماء 249 شخصاً قضوا في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان يعتبرون في تركيا «شهداء». وأكد المنظمون أنهم اطلعوا على التغريدة بعد صدور نتائج المسابقة وقد عقدوا اجتماعاً استمر ساعات للتحقق منها.

وأكد جان صانديقجي أوغلو مدير مسابقة ملكة جمال تركيا في بيان أن التغريدة بثتها أسان بالفعل. وقال «إن هيئة ملكة جمال تركيا التي تهدف إلى تعزيز صورة تركيا في العالم لا يسعها أن تقبل برسالة كهذه». وقد توجت الوصيفة الأولى اسلي سومين ملكة لجمال تركيا مكان أسان. وأقرت أسان عبر «إنستغرام» بأن الرسالة كتبت بطريقة «متهورة»، مؤكدة أنها لم تأتِ بدافع سياسي، وقدمت اعتذارها.