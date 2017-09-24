مقتنيات النجمة اودري هيبورن في مزاد بلندن

لندن (أ ف ب)

تُعرض للبيع في مزاد يقام في لندن سيناريوهات أفلام وفساتين وكنوز أخرى، أُخذت من علية منزل الممثلة الراحلة اودري هيبورن في سويسرا، توفر نظرة رائعة على أعمالها الخاصة.

وقال لوكا دوتي نجل هيبورن لوكالة فرانس برس لدى عرض أكثر من 500 قطعة من مقتنيات الممثلة الشهيرة في دار «كريستيز» للمزادات قبل عملية البيع الأسبوع المقبل «احتفظت والدتي بها في العلية فعلاً». ويوضح «لم تكن والدتي تهوى الجمع، إلا أنها كانت تحتفظ بأشياء صغيرة من هنا وهناك، لها قيمة عاطفية».

وثمة حقائب سفر كثيرة معروضة في المزاد من بينها حقيبة سوداء يعتقد أنها وصلت بها إلى لندن بعدما حصلت على منحة لرقص الباليه في عام 1948 قبل أن تصبح أشهر ممثلة في العالم.

ومن القطع الملفتة نص فيلم «بريكفيست آت تيفانيز» العائد للعام 1961 مع مشاهد محذوفة، فضلاً عن حوارات أفلام أخرى تحمل ملاحظات كتبتها الممثلة بخط يدها.