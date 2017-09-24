على غرار ميشال أوباما ميلانيا تشارك الأطفال قطف الخضراوات ببستان البيت الأبيض



تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017 واشنطن (أ ف ب) خطت ميلانيا ترامب أمس الأول الجمعة، خطواتها الأولى في بستان البيض الأبيض الذي أنشأته السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما. وقد ارتدت زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قميصاً أحمر وسروال جينز وحذاء رياضياً، وقد قطفت الخضراوات وزرعت نباتات إلى جانب نحو عشرة أطفال من فتيان وفتيات تراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً. وقالت ميلانيا ترامب «شكراً لأنكم أتيتم لمساعدتي في القطف»، مشجعة الأطفال على قطف الروكا والخس والفجل والجزر، وغيرها من الخضار. ويمكن للسياح رؤية هذا البستان عبر سياج الحديقة الجنوبية للمقر الرئاسي الأميركي. وتقف ميشال أوباما التي كانت تكافح البدانة، وهي مشكلة أساسية في الولايات المتحدة، وراء فكرة هذا البستان. وقد تركت لدى مغادرتها البيت الأبيض حجراً كتب عليه «بستان خضار البيت الأبيض أنشأته في عام 2009 السيدة الأولى ميشال أوباما أملاً في في توفير ظروف صحية أكثر لأطفالنا». وفي بيان نشر بعيد هذه الزيارة، أشادت ميلانيا ترامب بهذه المبادرة «التي تسمح للأطفال بالتعلم في الهواء الطلق أهمية تناول منتجات مفيدة للصحة مع اكتشافهم للبيت الأبيض وتاريخه الغني». وبستان الخضار هذا هو الأول الذي يشهده البيت الأبيض منذ «حديقة الانتصار»، التي زرعتها إليانور زورفلت في عام 1943.